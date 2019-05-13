Появилось видео визита Яромира Ягра в раздевалку сборной Чехии

Легендарный форвард Яромир Ягр посетил раздевалку сборной Чехии после матча группового раунда чемпионата мира с командой Норвегии (7:2).



47-летний спортсмен посетил игру, вручил приз лучшему игроку встречи и оставил пожелание сборной на стене в раздевалке с призывом выиграть золото турнира.

Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Сегодня, 13 мая, сборная Чехии проведёт матч группового этапа чемпионата мира с командой России. Игра начнётся в 17:15 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Обе сборные пока обходятся без очковых потерь, одержав по две победы в двух матчах.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Врана: Ягр сделал нам послание, пожелал завоевать только золото