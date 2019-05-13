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Появилось видео визита Яромира Ягра в раздевалку сборной Чехии

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Появилось видео визита Яромира Ягра в раздевалку сборной Чехии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Легендарный форвард Яромир Ягр посетил раздевалку сборной Чехии после матча группового раунда чемпионата мира с командой Норвегии (7:2).

47-летний спортсмен посетил игру, вручил приз лучшему игроку встречи и оставил пожелание сборной на стене в раздевалке с призывом выиграть золото турнира.

Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Сегодня, 13 мая, сборная Чехии проведёт матч группового этапа чемпионата мира с командой России. Игра начнётся в 17:15 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Обе сборные пока обходятся без очковых потерь, одержав по две победы в двух матчах.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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