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Райхел: у русских есть хоккеисты очень высокого уровня, но мы хорошо их знаем

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Райхел: у русских есть хоккеисты очень высокого уровня, но мы хорошо их знаем
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Помощник главного тренера сборной Чехии Роберт Райхел прокомментировал ожидания чешской команды перед матчем ЧМ-2019 со сборной России.

«Сборную покинул Робин Ганзл, который не проходит в состав после приезда Радека Факсы. Сам Факса должен прибыть в расположение команды в понедельник. Что касается матча с русскими, то мы хорошо подготовлены, у нас есть лидеры, которые тянут команду на себе. У игроков есть вкус, а когда дела идут хорошо, то голова работает по-другому. мы знаем русских, мы играли с ними не так давно, это хорошо для нас. У сборной России есть хоккеисты очень высокого уровня, которые являются одними из лучших в НХЛ, но я считаю, что мы можем сделать всё возможное и добиться результата», — приводит слова Райхела Idnes.

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