Райхел: у русских есть хоккеисты очень высокого уровня, но мы хорошо их знаем

Помощник главного тренера сборной Чехии Роберт Райхел прокомментировал ожидания чешской команды перед матчем ЧМ-2019 со сборной России.



«Сборную покинул Робин Ганзл, который не проходит в состав после приезда Радека Факсы. Сам Факса должен прибыть в расположение команды в понедельник. Что касается матча с русскими, то мы хорошо подготовлены, у нас есть лидеры, которые тянут команду на себе. У игроков есть вкус, а когда дела идут хорошо, то голова работает по-другому. мы знаем русских, мы играли с ними не так давно, это хорошо для нас. У сборной России есть хоккеисты очень высокого уровня, которые являются одними из лучших в НХЛ, но я считаю, что мы можем сделать всё возможное и добиться результата», — приводит слова Райхела Idnes.

Как сборная России сыграет с Чехией на ЧМ?