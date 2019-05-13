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Михайлов: матч с Чехией покажет истинную силу сборной России

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Михайлов: матч с Чехией покажет истинную силу сборной России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата мира между сборными России и Чехии. Игра состоится сегодня, 13 мая, начало — в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Пока команда движется по турниру очень уверенно, до игры с чехами никаких опасений лично у меня не было, нет и сейчас. В матче с Чехией важным фактором будет демонстрация истинной силы сборной России, поскольку впервые с момента старта мирового первенства мы столкнёмся с серьёзным соперником. Жду интересной и хорошей игры», — приводит слова Михайлова «RT на русском».

Обе сборные пока обходятся без очковых потерь, одержав по две победы в двух стартовых матчах.

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Как сборная России сыграет с Чехией на ЧМ?
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