Михайлов: матч с Чехией покажет истинную силу сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата мира между сборными России и Чехии. Игра состоится сегодня, 13 мая, начало — в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Пока команда движется по турниру очень уверенно, до игры с чехами никаких опасений лично у меня не было, нет и сейчас. В матче с Чехией важным фактором будет демонстрация истинной силы сборной России, поскольку впервые с момента старта мирового первенства мы столкнёмся с серьёзным соперником. Жду интересной и хорошей игры», — приводит слова Михайлова «RT на русском».

Обе сборные пока обходятся без очковых потерь, одержав по две победы в двух стартовых матчах.

История личных встреч сборных России и Чехии на чемпионатах мира по хоккею