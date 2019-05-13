Защитник Виктор Сведберг заключил новый контракт с «Барысом»

«Барыс» подписал новый контракт с защитником Виктором Сведбергом, сообщает официальный сайт казахстанского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.



Сведберг присоединился к «Барысу» в ходе минувшего сезона. На его счету 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, за которые он набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «+22». В плей-офф шведский хоккеист отметился двумя результативными передачами в 12 играх. Прошедший сезон стал для 27-летнего хоккеиста первым, проведённым в КХЛ.



По итогам регулярного чемпионата клуб из Астаны занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф подопечные Андрея Скабелки переиграли в семи матчах «Торпедо», а в полуфинале конференции проиграли «Авангарду» со счётом 1-4.

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