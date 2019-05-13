Стал известен состав сборной Чехии на матч ЧМ-2019 с Россией

Сегодня, 13 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира—2019 встретятся сборные России и Чехии. Встреча начнётся в 17:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Подопечные Милоша Ржиги выйдут на игру в следующем составе:

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Бартошак (Грубец);

Коларж — Гронек, Фролик — Симон — Ворачек;

Моравчик — Рутта, Палат — Хитил — Врана;

Скленичка — Гудас, Кубалик — Коварж — Ржепик;

Мусил, Яшкин — Т. Зогорна — Г. Зогорна

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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