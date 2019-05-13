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Сборная Швеции дозаявила в состав на ЧМ-2019 нападающего Веннберга

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Швеции дозаявила в состав на ЧМ-2019 нападающего Веннберга
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Швеции включила в состав на чемпионат мира 2019 года по хоккею нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Александера Веннберга. Об этом сообщает пресс-служба ИИХФ.

В этом сезоне 25-летний форвард забросил две шайбы и сделал 23 результативные передачи в 75 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Веннберг не имел стабильного места в составе и принял участие лишь в четырёх матчах, не сумев набрать очки.

Александер во второй раз сыграет на мировом первенстве. В 2016 году Веннберг сыграл восемь матчей, в которых набрал 8 (1+7) очков.

В первом матче на турнире скандинавская сборная проиграла Чехии со счётом 2:5, а во второй игре подопечные Рикарда Грёнборга разгромили Италию — 8:0. В игре с итальянцами хет-триком отметился нападающий «Локомотива» Антон Ландер.

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