Нападающий Михаил Мальцев подписал контракт новичка с «Нью-Джерси»

Нападающий Михаил Мальцев подписал трёхлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом информирует официальный сайт «дьяволов». Соглашение вступит в силу с сезона-2019/20.



Последние три сезона 21-летний хоккеист провёл в составе СКА. В сезоне-2018/19 Мальцев отыграл 13 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счёт один гол и одну результативную передачу при показателе полезности «-1». В плей-офф на счету Мальцева 3 (1+2) очка в 17 играх при показателе полезности «-6». В 2018 году хоккеист защищал цвета сборной России на молодёжном чемпионате мира. В пяти матчах турнира отдал две голевые передачи.



Мальцев выбран «дьяволами» на драфте-2016 в четвёртом раунде под общим 102-м номером.

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