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Кулда: Хартли не нужно учить русские матерные слова, их и так все знают

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кулда: Хартли не нужно учить русские матерные слова, их и так все знают
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник сборной Латвии Артур Кулда поделился мнением о главном тренере команды Бобе Хартли. В сезоне-2018/19 североамериканский специалист вместе с «Авангардом» дошёл до финала Кубка Гагарина, где команда проиграла в четырёх матчах ЦСКА.

«Как изменился Хартли после года работы в «Авангарде»? Выучил больше русских слов. Знает теперь некоторые слова. «Перепас», «бросай», «давай». Короче, стандартные для хоккея слова. Но вообще Боб — хороший профессионал, много лет проработавший на высоком уровне. Он везде добивался результата, поэтому и к работе в России подошёл очень серьёзно. Выучил ли Хартли русский мат? Думаю, учить тут не надо — его и так все знают», — цитируют игрока «Известия».

На чемпионате мира Латвия провёла два матча. Команда Хартли обыграла австрийцев со счётом 5:2 и проиграла Швейцарии — 1:3.

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