Форвард сборной США Годро забил броском с отрицательного угла

Нападающий сборной США Джонни Годро отметился необычной шайбой во встрече с командой Финляндии на чемпионате мира по хоккею 2019 года. Форвард «Калгари Флэймз» на 11-й минуте встречи поразил ворота Вейни Вехвиляйнена броском с отрицательного угла. В матче продолжается второй период.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).