Защитник сборной Чехии выбил шайбу из пустых ворот после броска Кучерова

Во втором периоде матча со сборной Чехии нападающий сборной России Никита Кучеров едва не отметился заброшенной шайбой. После броска россиянина шайбу из пустых ворот выбил чешский защитник.

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Россия вышла на лёд в следующем составе:



Василевский (Георгиев);

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Капризов.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).