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Защитник сборной Чехии выбил шайбу из пустых ворот после броска Кучерова

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Защитник сборной Чехии выбил шайбу из пустых ворот после броска Кучерова
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Во втором периоде матча со сборной Чехии нападающий сборной России Никита Кучеров едва не отметился заброшенной шайбой. После броска россиянина шайбу из пустых ворот выбил чешский защитник.

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».

Россия вышла на лёд в следующем составе:

Василевский (Георгиев);
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Капризов.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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