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«Трактор» определился с расписанием подготовки к сезону-2019/20

«Трактор» определился с расписанием подготовки к сезону-2019/20
Хоккей / КХЛ

«Трактор» определился с расписанием подготовки к сезону-2019/20. Клуб выйдет из отпуска 13 июля, после чего проведёт сбор в Мариборе, за которым последуют турнир на призы губернатора Челябинской области и мемориал Ромазана в Магнитогорске. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Расписание предсезонной подготовки выглядит следующим образом:

13-14 июля — выход из отпуска, медицинский осмотр;
15-19 июля — учебно-тренировочный сбор в Челябинске;
20 июля – 4 августа — учебно-тренировочный сбор в Мариборе (Словения);
3 августа — контрольный матч в Словении;
5-9 августа — учебно-тренировочный сбор в Челябинске;
10-13 августа — Кубок губернатора Челябинской области—2019 («Трактор», «Металлург», «Северсталь», «Куньлунь Ред Стар»);
14-15 августа — учебно-тренировочный сбор в Челябинске;
17-18 августа — два товарищеских матча в Уфе с «Салаватом Юлаевым»;
19-21 августа — учебно-тренировочный сбор в Челябинске;
22-25 августа — участие в «Турнире памяти имени Ивана Ромазана» в Магнитогорске;
26-31 августа — учебно-тренировочный сбор в Челябинске.

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