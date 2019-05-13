«Трактор» определился с расписанием подготовки к сезону-2019/20. Клуб выйдет из отпуска 13 июля, после чего проведёт сбор в Мариборе, за которым последуют турнир на призы губернатора Челябинской области и мемориал Ромазана в Магнитогорске. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



Расписание предсезонной подготовки выглядит следующим образом:



13-14 июля — выход из отпуска, медицинский осмотр;

15-19 июля — учебно-тренировочный сбор в Челябинске;

20 июля – 4 августа — учебно-тренировочный сбор в Мариборе (Словения);

3 августа — контрольный матч в Словении;

5-9 августа — учебно-тренировочный сбор в Челябинске;

10-13 августа — Кубок губернатора Челябинской области—2019 («Трактор», «Металлург», «Северсталь», «Куньлунь Ред Стар»);

14-15 августа — учебно-тренировочный сбор в Челябинске;

17-18 августа — два товарищеских матча в Уфе с «Салаватом Юлаевым»;

19-21 августа — учебно-тренировочный сбор в Челябинске;

22-25 августа — участие в «Турнире памяти имени Ивана Ромазана» в Магнитогорске;

26-31 августа — учебно-тренировочный сбор в Челябинске.