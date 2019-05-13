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Сборная России уверенно победила Чехию в матче ЧМ-2019 по хоккею

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России уверенно победила Чехию в матче ЧМ-2019 по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Ильи Воробьёва выиграли третий подряд матч на турнире.

Счёт во встрече был открыт на 14-й минуте, точный бросок удался нападающему Сергею Андронову. На 33-й минуте сборная России разыграла шикарную комбинацию, которую завершил форвард Никита Гусев. В концовке матча точку броском в пустые ворота поставил защитник Никита Зайцев. Голкипер сборной России Андрей Василевский оформил свой первый шат-аут на турнире.

ЧМ-2019
13 мая 2019, понедельник. 17:15 МСК
Россия
3 : 0
1:0, 1:0, 1:0
Чехия
1:0 – Андронов (Хафизуллин, Нестеров) – 13:02 (5x5), 2:0 – Гусев (Кучеров) – 32:35 (5x5), 3:0 – Зайцев – 59:04 (en)

Видео победного гола Андронова можно также посмотреть на YouTube.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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