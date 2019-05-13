Сергей Андронов — лучший игрок сборной России в матче с Чехией

Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Ильи Воробьёва выиграли третий подряд матч на турнире.



Лучшим игроком сборной России признан нападающий Сергей Андронов, лучший игрок Чехии — вратарь Патрик Бартошак.



Счёт во встрече был открыт на 14-й минуте, точный бросок в актив записал Андронов. На 33-й минуте сборная России разыграла шикарную комбинацию, завершённую форвардом Никитой Гусевым. В концовке точку броском в пустые ворота поставил защитник Никита Зайцев. Голкипер сборной России Андрей Василевский оформил свой первый шат-аут на турнире.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

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