Сборная США победила Финляндию на чемпионате мира 2019 года по хоккею

Сборная США оказалась сильнее команды Финляндии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, игра закончилась со счётом 3:2 ОТ. У обеих команд на турнире по две победы в трёх сыгранных матчах.



Первый гол в матче был открыт уже на 51-й секунде, гол в актив записал защитник американской команды Брэди Шей. Через 10 минут форвард Джонни Годро броском с отрицательного угла упрочил преимущество сборной США. На 20-й минуте Финляндия сократила отставание после гола нападающего Харри Песонена. В концовке второго периода счёт стал равным благодаря заброшенной шайбе Нико Оямяки. Встреча перешла в овертайм, где победу США принёс Дилан Ларкин.

Посмотреть видео победного гола также можно на YouTube.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).