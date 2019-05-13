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Сборная США победила Финляндию на чемпионате мира 2019 года по хоккею

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная США победила Финляндию на чемпионате мира 2019 года по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная США оказалась сильнее команды Финляндии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, игра закончилась со счётом 3:2 ОТ. У обеих команд на турнире по две победы в трёх сыгранных матчах.

Первый гол в матче был открыт уже на 51-й секунде, гол в актив записал защитник американской команды Брэди Шей. Через 10 минут форвард Джонни Годро броском с отрицательного угла упрочил преимущество сборной США. На 20-й минуте Финляндия сократила отставание после гола нападающего Харри Песонена. В концовке второго периода счёт стал равным благодаря заброшенной шайбе Нико Оямяки. Встреча перешла в овертайм, где победу США принёс Дилан Ларкин.

ЧМ-2019
13 мая 2019, понедельник. 17:15 МСК
США
3 : 2
2:1, 0:1, 0:0, 1:0
Финляндия
1:0 – Шей (Дебринкэт, Айкел) – 00:50 (5x5), 2:0 – Годро (Айкел) – 10:36 (5x5), 2:1 – Песонен (Маннинен, Койвисто) – 19:05 (5x5), 2:2 – Оямяки (Маннинен, Каски) – 39:28 (5x4), 3:2 – Ларкин (Хьюз, Келлер) – 63:47 (3x3)

Посмотреть видео победного гола также можно на YouTube.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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