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Василевский оформил свой первый шат-аут на ЧМ-2019, отразив 23 броска

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Василевский оформил свой первый шат-аут на ЧМ-2019, отразив 23 броска
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Ильи Воробьёва выиграли третий подряд матч на турнире.

Голкипер россиян Андрей Василевский оформил свой первый сухарь на турнире, отразив 23 броска.

Счёт во встрече был открыт на 14-й минуте, точный бросок в актив записал нападающий Сергей Андронов. На 33-й минуте сборная России разыграла шикарную комбинацию, завершённую форвардом Никитой Гусевым. В концовке точку броском в пустые ворота поставил защитник Никита Зайцев.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Россия поставила чехов на место! Даже судьи не сократили разницу в счёте
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