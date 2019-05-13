Никита Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров ЧМ-2019

Нападающий сборной России Никита Кучеров отметился результативной передачей в матче чемпионата мира с командой Чехии (3:0). Таким образом, российский нападающий набрал на турнире свой шестой балл за результативность (2+4) и вышел на первое место в списке бомбардиров ЧМ-2019.



Счёт во встрече с Чехией был открыт на 14-й минуте, точный бросок в актив записал нападающий Сергей Андронов. На 33-й минуте сборная России разыграла шикарную комбинацию, завершённую форвардом Никитой Гусевым. В концовке точку броском в пустые ворота поставил защитник Никита Зайцев. Голкипер сборной России Андрей Василевский оформил свой первый шат-аут на турнире.



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