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Андронов — о 13-м номере: взял, какой был свободен. Надеюсь, Дацюк не обидится

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Андронов — о 13-м номере: взял, какой был свободен. Надеюсь, Дацюк не обидится
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной России Сергей Андронов подвёл итоги матча с Чехией (3:0) на чемпионате мира — 2019 по хоккею.

«Отличный матч, хороший соперник. Я думаю, все удовольствие от игры получили. В моменте с голом классный момент получился, мне оставалось только попасть. Два матча на ноль — это важно, Василевский сегодня подтащил нас сегодня, выручил в нужные моменты. Удалений действительно многовато было, но они какие-то непонятные получились, нелогичные. Неважно, кто сейчас забивает, главное — выигрывать. Стычки с чехами? Были моменты, конечно, но в целом всё спокойно прошло. Почему 13-й номер? Взял тот, который был свободен. Надеюсь, Дацюк не обидится», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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