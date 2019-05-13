Андронов — о 13-м номере: взял, какой был свободен. Надеюсь, Дацюк не обидится

Нападающий сборной России Сергей Андронов подвёл итоги матча с Чехией (3:0) на чемпионате мира — 2019 по хоккею.



«Отличный матч, хороший соперник. Я думаю, все удовольствие от игры получили. В моменте с голом классный момент получился, мне оставалось только попасть. Два матча на ноль — это важно, Василевский сегодня подтащил нас сегодня, выручил в нужные моменты. Удалений действительно многовато было, но они какие-то непонятные получились, нелогичные. Неважно, кто сейчас забивает, главное — выигрывать. Стычки с чехами? Были моменты, конечно, но в целом всё спокойно прошло. Почему 13-й номер? Взял тот, который был свободен. Надеюсь, Дацюк не обидится», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Россия поставила чехов на место! Даже судьи не сократили разницу в счёте Спокойная и красивая победа наших ребят в важном матче. Чехи рано возомнили себя фаворитами.