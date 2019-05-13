Нестеров и Орлов — лидеры по игровому времени у россиян в матче с Чехией

Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Ильи Воробьёва выиграли третий матч подряд на турнире.



Лидерами сборной России по игровому времени стали защитники Никита Нестеров и Дмитрий Орлов. Нестеров провёл на площадке 20 минут и две секунды, Орлов отыграл на секунду меньше.



Счёт во встрече с Чехией был открыт на 14-й минуте, точный бросок в свой актив записал нападающий Сергей Андронов. На 33-й минуте сборная России разыграла шикарную комбинацию, завершённую форвардом Никитой Гусевым. В концовке точку броском в пустые ворота поставил защитник Никита Зайцев. Голкипер сборной России Андрей Василевский оформил свой первый шат-аут на турнире.