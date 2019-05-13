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Нестеров и Орлов — лидеры по игровому времени у россиян в матче с Чехией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Нестеров и Орлов — лидеры по игровому времени у россиян в матче с Чехией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Ильи Воробьёва выиграли третий матч подряд на турнире.

Лидерами сборной России по игровому времени стали защитники Никита Нестеров и Дмитрий Орлов. Нестеров провёл на площадке 20 минут и две секунды, Орлов отыграл на секунду меньше.

Счёт во встрече с Чехией был открыт на 14-й минуте, точный бросок в свой актив записал нападающий Сергей Андронов. На 33-й минуте сборная России разыграла шикарную комбинацию, завершённую форвардом Никитой Гусевым. В концовке точку броском в пустые ворота поставил защитник Никита Зайцев. Голкипер сборной России Андрей Василевский оформил свой первый шат-аут на турнире.

Россия поставила чехов на место! Даже судьи не сократили разницу в счёте
Спокойная и красивая победа наших ребят в важном матче. Чехи рано возомнили себя фаворитами.
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