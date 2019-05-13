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И. Воробьёв — о судействе: удаления Малкина и Андронова — со знаком вопроса

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв — о судействе: удаления Малкина и Андронова — со знаком вопроса
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал судейство в матче с Чехией на чемпионате мира.

«Чтобы „закликало“, Овечкину и Кузнецову нужно время. Зуба мы не спешим заявлять. У нас ребята-защитники, дай бог, здоровые. Будем думать.

По Сорокину в матче с Италией будем думать. Как он попал сегодня в заявку? Очень просто. Когда писали заявку, там вторым написали Сорокина.

Удаления? Чуть-чуть меньше хотелось бы. Но удаления — со знаком вопроса. И у Малкина, и у Андронова», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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