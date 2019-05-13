Яшкин: у сборной Чехии не получилось забить, а лёд в Братиславе всё хуже и хуже

Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин подвёл итоги матча с Россией (0:3) на ЧМ-2019.



«Не получилось забить сегодня, хотя играли неплохо. Нужно больше бросать, больше на пятак вставать, этого сегодня не было. Меньшинство и в равных составах нормально отыграли, большинство не получалось. Надо больше бросать, чем придумывать. Реально ли остановить Кучерова и Гусева? Думаю, да. Мы их останавливали большую часть игры, просто где-то ошибка случилась. Они, конечно, опытные и мастеровитые ребята, используют моменты за секунду.



Сложно сказать, с кем было тяжелее — со шведами или с россиянами. Со шведами был первый матч, у всех много эмоций, энергии. Сегодня уже третья игра, лёд не такой, и думаю, что он будет здесь хуже и хуже. Надо играть попроще и не придумывать слишком многое. Две перекладины в третьем периоде? Да я думаю, что всю игру у нас ничего не залетало. Просто надо перезагрузиться и дальше работать», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Россия поставила чехов на место! Даже судьи не сократили разницу в счёте Спокойная и красивая победа наших ребят в важном матче. Чехи рано возомнили себя фаворитами.