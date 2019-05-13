Все голы сборной России в победном матче с Чехией на ЧМ-2019

Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Ильи Воробьёва выиграли третий подряд матч на турнире.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Посмотреть видеообзор встречи также можно в «Твиттере».



Счёт во встрече был открыт на 14-й минуте, точный бросок в актив записал нападающий Сергей Андронов. На 33-й минуте сборная России разыграла шикарную комбинацию, завершённую форвардом Никитой Гусевым. В концовке точку броском в пустые ворота поставил защитник Никита Зайцев. Голкипер сборной России Андрей Василевский оформил свой первый шат-аут на турнире.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).