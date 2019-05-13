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Ржига: Чехия проявила огромный респект к России, поэтому плохо начала игру

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ржига: Чехия проявила огромный респект к России, поэтому плохо начала игру
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига поделился впечатлениями от проигранного матча с командой России (0:3) на чемпионате мира по хоккею.

«У нас был огромный респект к России в первом периоде, не знаю, почему. Поэтому мы начали очень плохо, теряли шайбу, делали ошибки. Дали сборной России играть в свой хоккей, этого нельзя делать. Конечно, у России полно мастеров, но если не давать его использовать, они бы тоже стали нервничать. Если бы мы выполнили задачу, как хотели, думаю, игра была бы немного другой.

Не знаю, сыграет ли Францоуз в следующем матче, ещё много времени. Факса уже здесь», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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