Ржига: Чехия проявила огромный респект к России, поэтому плохо начала игру

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига поделился впечатлениями от проигранного матча с командой России (0:3) на чемпионате мира по хоккею.



«У нас был огромный респект к России в первом периоде, не знаю, почему. Поэтому мы начали очень плохо, теряли шайбу, делали ошибки. Дали сборной России играть в свой хоккей, этого нельзя делать. Конечно, у России полно мастеров, но если не давать его использовать, они бы тоже стали нервничать. Если бы мы выполнили задачу, как хотели, думаю, игра была бы немного другой.



Не знаю, сыграет ли Францоуз в следующем матче, ещё много времени. Факса уже здесь», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



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Россия поставила чехов на место! Даже судьи не сократили разницу в счёте Спокойная и красивая победа наших ребят в важном матче. Чехи рано возомнили себя фаворитами.