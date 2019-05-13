Задоров сообщил, что Ландеског сыграет за Швецию на чемпионате мира

Нападающий Габриэль Ландеског присоединится к сборной Швеции на чемпионате мира 2019 года, сообщает Hockey Sverige со ссылкой на партнёра Ландескога по «Колорадо Эвеланш» Никиту Задорова.



26-летний нападающий в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 76 встречах и записал в актив 75 (34+41) баллов при показателе полезности "+17" и 51 минуте штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 21 минуты за матч. В 12 матчах Кубка Стэнли Ландеског забил четыре гола и отдал пять результативных передач.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

