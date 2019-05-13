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Ворачек: Россия — одна из лучших команд в мире, надо уважать её

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ворачек: Россия — одна из лучших команд в мире, надо уважать её
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Капитан сборной Чехии Якуб Ворачек поделился впечатлениями от проигранного матча с командой России (0:3).

«Мы начали слишком пассивно, давали сопернику слишком много времени. В обороне мы играли не так, чтобы проиграть, но проявили к сопернику слишком большое уважение. Если позволять таким игрокам долго владеть шайбой, они заставят тебя бегать за ними. Бартошак держал нас в игре, после второго периода мы создали много хороших моментов, имели шансы отличиться, но Василевский был бесподобен. Нельзя выиграть, если не забиваешь.

Сегодня мы хорошо действовали в атаке, но не забили. Россия — одна из лучших команд в мире, надо уважать её. Тяжело выиграть все матчи на турнире. Нам надо перегруппироваться и быть готовыми к следующему матчу.

Что творят Гусев с Кучеровым? Не знаю, что вы хотите от меня услышать. Это великолепные игроки», — передаёт слова Ворачека корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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