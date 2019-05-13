Ворачек: Россия — одна из лучших команд в мире, надо уважать её

Капитан сборной Чехии Якуб Ворачек поделился впечатлениями от проигранного матча с командой России (0:3).



«Мы начали слишком пассивно, давали сопернику слишком много времени. В обороне мы играли не так, чтобы проиграть, но проявили к сопернику слишком большое уважение. Если позволять таким игрокам долго владеть шайбой, они заставят тебя бегать за ними. Бартошак держал нас в игре, после второго периода мы создали много хороших моментов, имели шансы отличиться, но Василевский был бесподобен. Нельзя выиграть, если не забиваешь.



Сегодня мы хорошо действовали в атаке, но не забили. Россия — одна из лучших команд в мире, надо уважать её. Тяжело выиграть все матчи на турнире. Нам надо перегруппироваться и быть готовыми к следующему матчу.



Что творят Гусев с Кучеровым? Не знаю, что вы хотите от меня услышать. Это великолепные игроки», — передаёт слова Ворачека корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Россия поставила чехов на место! Даже судьи не сократили разницу в счёте Спокойная и красивая победа наших ребят в важном матче. Чехи рано возомнили себя фаворитами.