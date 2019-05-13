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Василевский: у Чехии есть игроки из НХЛ, умеющие бить и провоцировать

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Василевский: у Чехии есть игроки из НХЛ, умеющие бить и провоцировать
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Голкипер сборной России Андрей Василевский поделился впечатлениями от победы в матче с Чехией (3:0) на чемпионате мира 2019 года по хоккею.

«Нам противостоял хороший соперник. Установку выполнили. Играли от обороны, поэтому и такой небольшой счёт, но главное, что победили.

В сборной Чехии есть несколько хоккеистов из НХЛ, знающих, как нужно бить, как провоцировать. Была пара ненужных удалений, но наша бригада меньшинства, бесспорно, была лучшей на льду», — сказал Василевский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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