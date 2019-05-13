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Кузнецов — об игре звена: можем побежать за голами, но тогда жопа голая будет

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кузнецов — об игре звена: можем побежать за голами, но тогда жопа голая будет
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов после победы над сборной Чехии (3:0) на чемпионате мира поделился эмоциями от игры своего звена.

«Неудачная игра звена? Мне кажется, надо думать о командной игре. Все говорят, что у сборной России есть кому в атаке играть, но некому — в обороне. Конечно, мы можем побежать за голами, можем пытаться гнаться за личными наградами, но тогда жопа голая будет, и это неправильно. Стараемся играть от обороны, терпим. Конечно, хочется больше забивать, больше создавать моментов, но иногда приходится терпеть. Через такие игры, наверное, и закаляется характер», — сказал Кузнецов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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