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Третьяк: чехи немного испугались России, но в эйфорию нельзя впадать

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Третьяк: чехи немного испугались России, но в эйфорию нельзя впадать
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над командой Чехии (3:0) на чемпионате мира по хоккею.

«Вратарь наш сегодня очень хорошо играл, да и вообще солидно выглядели. Была хорошая игра с обеих сторон, но мы были сильнее. Мы должны были забрасывать ещё в первые пять минут игры, были неточности в передачах. Чехи, мне кажется, немножко испугались в стартовой пятиминутке.

Эта игра показывает расстановку сил, доказывает, что наша команда очень сильная, но и чехов нельзя сбрасывать со счетов. У них было много моментов, две штанги. В эйфорию вообще нельзя впадать, курочка по зёрнышку клюёт», — передаёт слова Третьяка ТАСС.

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