Третьяк: чехи немного испугались России, но в эйфорию нельзя впадать

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над командой Чехии (3:0) на чемпионате мира по хоккею.



«Вратарь наш сегодня очень хорошо играл, да и вообще солидно выглядели. Была хорошая игра с обеих сторон, но мы были сильнее. Мы должны были забрасывать ещё в первые пять минут игры, были неточности в передачах. Чехи, мне кажется, немножко испугались в стартовой пятиминутке.



Эта игра показывает расстановку сил, доказывает, что наша команда очень сильная, но и чехов нельзя сбрасывать со счетов. У них было много моментов, две штанги. В эйфорию вообще нельзя впадать, курочка по зёрнышку клюёт», — передаёт слова Третьяка ТАСС.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Россия поставила чехов на место! Даже судьи не сократили разницу в счёте Спокойная и красивая победа наших ребят в важном матче. Чехи рано возомнили себя фаворитами.