Михайлов: не вижу проблем в игре Овечкина, Сашка забьёт и у него всё будет

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал победу сборной России над Чехией (3:0) в матче чемпионата мира по хоккею.



«П​онравился матч, молодцы ребята. Команда была настроена на победу и довела свое дело до конца. Были маленькие ошибки, но они исправимы. Соперник действительно был настроен на победу, потому наши — молодцы и от начала и до конца играли собрано и заслуженно победили.



Игра есть игра, она была эмоциональной и, естественно, должны были быть удаления. Разбирать судейство я не хочу.



Овечкин? Я​ не вижу проблем в его игре. Сашка забьёт, и у него всё будет. Наберитесь терпения. Что касается игры сборной, то ​перспектива хорошая. Перед командой стоит задача, и они с каждым матчем идут к своей цели», — приводит слова Михайлова сайт телеканала «360».

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