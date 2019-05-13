Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал победу сборной России над Чехией (3:0) в матче чемпионата мира по хоккею.
«Понравился матч, молодцы ребята. Команда была настроена на победу и довела свое дело до конца. Были маленькие ошибки, но они исправимы. Соперник действительно был настроен на победу, потому наши — молодцы и от начала и до конца играли собрано и заслуженно победили.
Игра есть игра, она была эмоциональной и, естественно, должны были быть удаления. Разбирать судейство я не хочу.
Овечкин? Я не вижу проблем в его игре. Сашка забьёт, и у него всё будет. Наберитесь терпения. Что касается игры сборной, то перспектива хорошая. Перед командой стоит задача, и они с каждым матчем идут к своей цели», — приводит слова Михайлова сайт телеканала «360».
Михайлов: не вижу проблем в игре Овечкина, Сашка забьёт и у него всё будет