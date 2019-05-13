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Р. Ротенберг: рано делать громкие выводы по игре сборной России на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Р. Ротенберг: рано делать громкие выводы по игре сборной России на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал игру национальной команды на чемпионате мира после победы над сборной Чехии (3:0).

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«Важная победа, команда идет шаг за шагом, цепляется, это командная победа, ребята играют друг за друга, это надо усиливать к следующим матчам. Самая важная игра — следующая. Наша сборная показала игровую дисциплину, видна работа тренерского штаба, но ещё рано подводить итоги и делать громкие выводы», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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