Р. Ротенберг: рано делать громкие выводы по игре сборной России на ЧМ-2019

Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал игру национальной команды на чемпионате мира после победы над сборной Чехии (3:0).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



«Важная победа, команда идет шаг за шагом, цепляется, это командная победа, ребята играют друг за друга, это надо усиливать к следующим матчам. Самая важная игра — следующая. Наша сборная показала игровую дисциплину, видна работа тренерского штаба, но ещё рано подводить итоги и делать громкие выводы», — приводит слова Ротенберга ТАСС.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Россия поставила чехов на место! Даже судьи не сократили разницу в счёте Спокойная и красивая победа наших ребят в важном матче. Чехи рано возомнили себя фаворитами.