Видеообзор победы США над Финляндией в матче ЧМ-2019

Сборная США переиграла команду Финляндии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, игра закончилась со счётом 3:2 ОТ. У обеих команд на турнире — по две победы в трёх сыгранных матчах.

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Первый гол был забит уже на 51-й секунде — шайбу в актив записал защитник американской команды Брэди Шей. Через 10 минут форвард Джонни Годро броском с отрицательного угла упрочил преимущество сборной США. На 20-й минуте Финляндия сократила отставание после гола нападающего Харри Песонена. В концовке второго периода счёт сравнялся благодаря шайбе, заброшенной Нико Оямяки. Встреча перешла в овертайм, где победу американской сборной принёс Дилан Ларкин.