Форвард «Анахайма» Кеслер перенёс операцию и может завершить карьеру

Нападающий клуба НХЛ «Анахайм Дакс» Райан Кеслер перенёс сложную операцию на правом бедре, информирует официальный сайт команды. Как сообщается, удачное проведение операции сохранило игроку шанс продолжить карьеру, но только в случае длительного восстановления.



«Райан давно боролся со своим состоянием. Сейчас ему нужно подумать о жизни и семье. Маловероятно, что он будет играть в сезоне-2019/20. Мы примем любое его решение», — сказал генеральный менеджер клуба Боб Мюррей.



34-летний хоккеист в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 60 матчах, записав на свой счёт 8 (5+3) баллов при показателе полезности "-19" и 44 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 16 с половиной минут за игру.