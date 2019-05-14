Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019

13 мая, в четвёртый игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоялись четыре матча. В Братиславе встречались сборные России и Чехии, Швеции и Норвегии, а в Кошице мерились силами сборные Финляндии и США, Канады и Словакии. Следить за событиями игр можно было в онлайн-трансляциях «Чемпионата».
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
Группа А. США — Финляндия
Группа В. Россия — Чехия
Группа А. Словакия — Канада
Группа В. Норвегия — Швеция
После четырёх игровых дней в группе А лидирует сборная Финляндии с семью очками, на один балл меньше у команд Канады и Германии. Следом идут сборные США, Словакии, Дании и Франции, замыкает группу не имеющая очков Великобритания.
В группе В с девятью очками лидирует сборная России, по шесть очков у Чехии, Швейцарии и Швеции. Три балла у Латвии, не имеют очков Австрия, Норвегия и Италия.
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