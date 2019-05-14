Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019

13 мая, в четвёртый игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоялись четыре матча. В Братиславе встречались сборные России и Чехии, Швеции и Норвегии, а в Кошице мерились силами сборные Финляндии и США, Канады и Словакии. Следить за событиями игр можно было в онлайн-трансляциях «Чемпионата».



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



Группа А. США — Финляндия

Группа В. Россия — Чехия

Группа А. Словакия — Канада

Группа В. Норвегия — Швеция

После четырёх игровых дней в группе А лидирует сборная Финляндии с семью очками, на один балл меньше у команд Канады и Германии. Следом идут сборные США, Словакии, Дании и Франции, замыкает группу не имеющая очков Великобритания.



В группе В с девятью очками лидирует сборная России, по шесть очков у Чехии, Швейцарии и Швеции. Три балла у Латвии, не имеют очков Австрия, Норвегия и Италия.

Россия поставила чехов на место! Даже судьи не сократили разницу в счёте Спокойная и красивая победа наших ребят в важном матче. Чехи рано возомнили себя фаворитами.