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Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

13 мая, в четвёртый игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоялись четыре матча. В Братиславе встречались сборные России и Чехии, Швеции и Норвегии, а в Кошице мерились силами сборные Финляндии и США, Канады и Словакии. Следить за событиями игр можно было в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Группа А. США — Финляндия

ЧМ-2019
13 мая 2019, понедельник. 17:15 МСК
США
3 : 2
2:1, 0:1, 0:0, 1:0
Финляндия
1:0 – Шей (Дебринкэт, Айкел) – 00:50 (5x5), 2:0 – Годро (Айкел) – 10:36 (5x5), 2:1 – Песонен (Маннинен, Койвисто) – 19:05 (5x5), 2:2 – Оямяки (Маннинен, Каски) – 39:28 (5x4), 3:2 – Ларкин (Хьюз, Келлер) – 63:47 (3x3)

Группа В. Россия — Чехия

ЧМ-2019
13 мая 2019, понедельник. 17:15 МСК
Россия
3 : 0
1:0, 1:0, 1:0
Чехия
1:0 – Андронов (Хафизуллин, Нестеров) – 13:02 (5x5), 2:0 – Гусев (Кучеров) – 32:35 (5x5), 3:0 – Зайцев – 59:04 (en)

Группа А. Словакия — Канада

ЧМ-2019
13 мая 2019, понедельник. 21:15 МСК
Словакия
5 : 6
2:2, 2:3, 1:1
Канада
1:0 – Сукель (Студенич, Надь) – 07:14 (5x5), 2:0 – Лишка (Ярош, Лунтер) – 08:18 (5x5), 2:1 – Манта (Туррис, Макканн) – 16:20 (5x5), 2:2 – Теодор (Манта, Сиверсон) – 18:10 (5x4), 3:2 – Надь (Маринчин, Лантоши) – 21:49 (5x4), 4:2 – Лишка (Буц, Лунтер) – 25:09 (5x5), 4:3 – Маршессо (Шабо) – 27:01 (5x4), 4:4 – Чирелли (Райнхарт, Теодор) – 28:43 (5x5), 4:5 – Стечер (Туррис, Сиверсон) – 36:40 (5x5), 5:5 – Сукель (Маринчин) – 51:45 (5x5), 5:6 – Стоун (Шабо) – 59:59 (5x4)

Группа В. Норвегия — Швеция

ЧМ-2019
13 мая 2019, понедельник. 21:15 МСК
Норвегия
1 : 9
0:3, 0:5, 1:1
Швеция
0:1 – Веннберг (Нюландер) – 00:39 (5x5), 0:2 – Хёрнквист (Экман-Ларссон, Нюландер) – 06:40 (5x5), 0:3 – Нюландер (Веннберг) – 18:22 (5x5), 0:4 – Кемпе (Ландер) – 22:05 (5x5), 0:5 – Хёрнквист (Экман-Ларссон, Ларссон) – 25:54 (5x5), 0:6 – Кемпе (Ландер, Густафссон) – 26:40 (5x5), 0:7 – Веннберг (Нюландер) – 29:38 (5x5), 0:8 – Эрикссон (Линдхольм, Петтерссон) – 38:40 (5x4), 1:8 – Треттенес (Валькве Ольсен) – 51:14 (5x5), 1:9 – Линдблом (Нюландер, Ландер) – 57:29 (5x5)

После четырёх игровых дней в группе А лидирует сборная Финляндии с семью очками, на один балл меньше у команд Канады и Германии. Следом идут сборные США, Словакии, Дании и Франции, замыкает группу не имеющая очков Великобритания.

В группе В с девятью очками лидирует сборная России, по шесть очков у Чехии, Швейцарии и Швеции. Три балла у Латвии, не имеют очков Австрия, Норвегия и Италия.

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