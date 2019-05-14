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Видеообзор матча Норвегия — Швеция с десятью голами

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Видеообзор матча Норвегия — Швеция с десятью голами
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Норвегии потерпела разгром от Швеции в матче группового этапа чемпионата мира — 2019 по хоккею, матч закончился со счётом 1:9.

Посмотреть видео можно на YouTube.

В первом периоде скандинавская команда забросила три шайбы усилиями Александра Веннберга, Патрика Хёрнквиста и Вильяма Нюландера. В следующие 20 минут подопечные Рикарда Грёнборга забили ещё пять голов, авторами которых стали Адриан Кемпе, Оливер Экман-Ларссон, Марио Кемпе, Луи Эрикссон и оформивший дубль Веннберг. В третьем периоде норвежцы «размочили» счёт благодаря точному броску Матиаса Треттенеса, окончательный счёт установил Оскар Линдблом.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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