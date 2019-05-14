Мерзликин: если Задоров что-то мне сделает в матче с Россией, придётся отвечать

Голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликин рассказал о своём силовом приёме в матче со Швейцарией и поделился впечатлениями от игры за национальную команду.



«Чувствую ли себя ветераном сборной? Мне 25, я не ветеран! Конечно, классно, в сборной всегда новый опыт. Классно играть со своей командой, которую не видишь весь сезон. Ты приезжаешь сюда, играешь вместе в хоккей, развлекаешься. Я считаю, это лучший момент в сезоне.



Мой силовой на Фиале? У меня не было шансов, я потерял шайбу, он уже подъехал, что мне оставалось делать? Времени больше не было, пришлось это сделать. Шайба подпрыгнула в последний момент, я её потерял и не знал, что ещё делать. Удался мне этот силовой приём. Подумал, мне дадут две минуты за это, испугался, потому что мы уже в меньшинстве играли. Но испугался больше за команду, я чувствовал себя виноватым, потому что подставил команду. Но две минуты не дали, закончилось всё хорошо.



Если Задоров в матче с Россией что-то такое мне сделает, придётся ему отвечать. Но я вратарь, меня больше не будут трогать. Это был мой первый силовой приём, а так меня никто трогать не будет. Если понадобится сделать так, как в матче со Швейцарией, то понадобится. Я никому больно не сделал.



В «Коламбусе» тренировался индивидуально с вратарским тренером и с неиграющими игроками. Тренировка одно, а игра — это другое. Я два месяца не играл, не думал, что так отстою, как вчера отстоял. Очень рад за свой результат, какой показал вчера, но всё равно, можно лучше, есть над чем работать. Хорошо, что я ошибся, на ошибках сразу можно научиться чему-то новому — это самое главное», — передаёт слова Мерзликина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Вратарь сборной Латвии Мерзликин провёл силовой приём в игре со Швейцарией