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Бартошак: у Чехии были моменты, но отлично сыграл вратарь сборной России

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Бартошак: у Чехии были моменты, но отлично сыграл вратарь сборной России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Голкипер сборной Чехии Патрик Бартошак подвёл итоги матча с Россией (0:3) на чемпионате мира 2019 года по хоккею.

«Была игра с множеством борьбы и большим количеством моментов с обеих сторон, но Россия их использовала, а мы нет. Здесь сказалось мастерство российских хоккеистов. У соперника много индивидуально сильных исполнителей, поэтому не знаешь, от кого ждать опасности. Не пойдёт игра у Александра Овечкина — забьёт Евгений Малкин, не пойдет у него — отличится Никита Кучеров. А если все трое плохо сыграют, найдется ещё кто-то, кто сможет забить. У нас тоже много таких мастеров, но сегодня отлично играл вратарь сборной России, поэтому наши моменты ни к чему не привели», — приводят слова Бартошака «Известия».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

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