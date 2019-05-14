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Индрашис: уверен, сборная Латвии может победить и Россию, и Чехию, и Швецию

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Индрашис: уверен, сборная Латвии может победить и Россию, и Чехию, и Швецию
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Латвии Микс Индрашис подвёл итоги матча с командой Швейцарии (1:3) на чемпионате мира 2019 года по хоккею, а также оценил шансы своей команды на выход из группы.

«Самый главный момент — большинство. Выстояли при большом меньшинстве «три на пять», после чего поймали кураж и заставили швейцарцев удаляться. Но не воспользовались моментами, когда играли «пять на четыре». В матчах такого уровня это непростительно. Надо обязательно использовать розыгрыш лишнего, чтобы повести в счёте с таким сложным соперником, как Швейцария. Мы этого не сделали — соперник нас наказал. В таких ситуациях надо больше бросать по воротам и доводить дело до победного конца.

Победный гол швейцарцев? Арбитр сказал, вратарь знал, что игрок Швейцарии на него пойдёт. Теперь будем разбираться, как избежать таких ошибок. Судья мог дать удаление сопернику в том эпизоде, а мог и не дать — я не хочу комментировать его действия. Гол был вполне чистый.

Конечно, это был важный матч. Но у нас ещё пять игр впереди. Ничего пока не кончилось. Можно дальше выходить на лёд и побеждать. Я уверен, что мы можем победить и Россию, и Чехию, и Швецию, и другие команды. Шансы на выход в четвертьфинал по-прежнему остаются — мы готовы биться дальше», — привожят слова Индрашиса «Известия».

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