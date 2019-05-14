Индрашис: уверен, сборная Латвии может победить и Россию, и Чехию, и Швецию

Нападающий сборной Латвии Микс Индрашис подвёл итоги матча с командой Швейцарии (1:3) на чемпионате мира 2019 года по хоккею, а также оценил шансы своей команды на выход из группы.
«Самый главный момент — большинство. Выстояли при большом меньшинстве «три на пять», после чего поймали кураж и заставили швейцарцев удаляться. Но не воспользовались моментами, когда играли «пять на четыре». В матчах такого уровня это непростительно. Надо обязательно использовать розыгрыш лишнего, чтобы повести в счёте с таким сложным соперником, как Швейцария. Мы этого не сделали — соперник нас наказал. В таких ситуациях надо больше бросать по воротам и доводить дело до победного конца.
Победный гол швейцарцев? Арбитр сказал, вратарь знал, что игрок Швейцарии на него пойдёт. Теперь будем разбираться, как избежать таких ошибок. Судья мог дать удаление сопернику в том эпизоде, а мог и не дать — я не хочу комментировать его действия. Гол был вполне чистый.
Конечно, это был важный матч. Но у нас ещё пять игр впереди. Ничего пока не кончилось. Можно дальше выходить на лёд и побеждать. Я уверен, что мы можем победить и Россию, и Чехию, и Швецию, и другие команды. Шансы на выход в четвертьфинал по-прежнему остаются — мы готовы биться дальше», — привожят слова Индрашиса «Известия».
- 14 мая 2019
-
02:59
-
02:24
-
01:00
-
00:53
-
00:45
-
00:04
- 13 мая 2019
-
23:50
-
23:40
-
23:21
-
22:46
-
22:41
-
22:28
-
22:09
-
21:55
-
21:32
-
21:20
-
21:18
-
21:15
-
21:06
-
21:02
-
20:59
-
20:54
-
20:50
-
20:41
-
20:38
-
20:30
-
20:27
-
20:23
-
20:18
-
20:11
-
20:02
-
19:58
-
19:55
-
19:52
-
19:47