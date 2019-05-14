Палат: Чехия не доводила до завершения свои моменты — это решило исход встречи

Нападающий сборной Чехии Ондржей Палат подвёл итоги матча с Россией (0:3) на чемпионате мира 2019 года по хоккею.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

«Мы старались действовать достаточно агрессивно и создавать моменты, но Россия нас чуть-чуть переигрывала. А там, где удавалось превосходить соперника, отлично играл вратарь. У нас не получилось показать тот хоккей, который принес победу над Швецией. Мы не доводили до завершения свои моменты в атаке — это решило исход встречи», — приводят слова Палата «Известия».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).