Сергачёв: пока сборная России показывает процентов 70 от своих возможностей

Защитник сборной России Михаил Сергачёв подвёл итоги матча с Чехией (3:0) на чемпионате мира 2019 года по хоккею.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

«Была пара моментов, когда сильно ощущалась разница между Чехией и предыдущими нашими соперниками. Чехи пытались играть жёстко и оказывать давление на нашу оборону. Но в целом мы справились. Хорошо, что победили, но нам надо ещё прибавлять. Пока сборная России показывает процентов 70 от своих возможностей», — приводят слова Сергачёва «Известия».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).