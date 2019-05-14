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«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счёт в серии, у Тарасенко передача

«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счёт в серии, у Тарасенко передача
Хоккей / НХЛ 0

Во втором матче серии финала Западной конференции НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде взял верх над «Сан-Хосе Шаркс» — 4:2.

Счёт на третьей минуте открыл форвард гостей Джейден Шварц. Урожайным на голы вышел второй период. В начале игрового отрезка Винс Данн увеличил преимущество «блюзменов». Но затем лидер снайперской и бомбардирской гонок Логан Кутюр оформил дубль за 119 секунд, одну шайбу он забросил в меньшинстве. На 37-й минуте гостей вновь вывел вперёд Роберт Бортуццо. Точку в матче поставил Оскар Сундквист.

На счету российского форварда «блюзменов» Владимира Тарасенко результативная передача, 6 бросков в створ, 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 19.10 на льду (6.41 – в большинстве). У Ивана Барбашёва показатель полезности «+1», 2 броска и 5 силовых приёмов за 12.33.

Счёт в серии стал равным 1-1. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 16 мая, начало – в 3:00 мск.

НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
14 мая 2019, вторник. 04:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
2 : 4
0:1, 2:2, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Шварц (Тарасенко, Эдмундсон) – 02:34 (5x5), 0:2 – Данн (О'Райлли, Перрон) – 24:16 (5x5), 1:2 – Кутюр – 24:55 (4x5), 2:2 – Кутюр (Майер) – 26:54 (5x5), 2:3 – Бортуццо (Эдмундсон, Бозак) – 36:34 (5x5), 2:4 – Сундквист (Стин, Пьетранджело) – 56:52 (5x5)
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