Шварц — о победе в матче с «Сан-Хосе»: наша игра утомляет соперника

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц прокомментировал победу во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции с «Сан-Хосе Шаркс» (4:2, 1-1).

«Нам потребовалось много времени, чтобы вернуть свою игру. Наш стиль не бросается в глаза, наша игра утомляет соперника, который начинает допускать ошибки. Хорошо, что забили первый гол, но нашему звену нужно играть более результативно. Мы должны играть сильнее. У нас неплохой плей-офф, но мы с Тарасенко должны больше помогать, чтобы команда побеждала.

Я лично должен больше атаковать и делать передачи. Может ли «Сент-Луис» играть так и дальше? У нас есть полная уверенность, что мы в состоянии обыграть «акул». Мы — команда, которая много работает на льду и не боится работы. Ну а Бортуццо — красавец. Мне понравилось, как он отпраздновал свой гол», — заявил Шварц.

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