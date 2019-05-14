Защитник «Сент-Луиса» Бортуццо — о победном голе: это не мой хоккей
Защитник «Сент-Луис Блюз» Роберт Бортуццо прокомментировал победный гол во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции с «Сан-Хосе Шаркс» (4:2, 1-1).
«Конечно, это не совсем мой хоккей. Но в самый важный момент этот финт всплыл откуда-то из подсознания, да и бросок получился что надо. Конечно, меня теперь накрывают эмоции.
Когда я последний раз забивал в плей-офф? В хоккее вообще? Не обязательно в НХЛ? Это было в 2007 году», — цитирует Бортуццо официальный сайт НХЛ.
30-летний защитник забросил первую за карьеру шайбу в Кубке Стэнли. До матча с «Сан-Хосе» Роберт имел в активе единственный гол в кубковой стадии. В 2007 году он отличился в составе «Китченер Рейнджерс» в плей-офф лиге Онтарио.
«Сент-Луис» заключил новый контракт с Бортуццо, недавно он дрался на тренировке
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