НХЛ назвала трёх главных звезд игрового дня

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно два матча второго раунда Кубка Стэнли. Официальный сайт лиги назвал трёх лучших хоккеистов дня. Российские игроки не попали в тройку.
Главной звездой дня был признан защитник «Сент-Луис Блюз» Роберт Бортуццо, забросивший победную шайбу в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (4:2, 1-1). 30-летний защитник забросил первую за карьеру шайбу в Кубке Стэнли. До этого матча Роберт имел в активе единственный гол в кубковой стадии. В 2007 году он отличился в составе «Китченер Рейнджерс» в плей-офф лиге Онтарио.
Второй звездой стал вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, который отразил 24 из 26 бросков.
Замкнул тройку лучших нападающий «Сан-Хосе» Логан Кутюр, оформивший дубль за 119 секунд.
- 14 мая 2019
-
10:00
-
09:31
-
09:20
-
09:05
-
07:00
-
06:34
-
05:42
-
04:54
-
04:35
-
03:52
-
02:59
-
02:24
-
01:00
-
00:53
-
00:45
-
00:42
-
00:04
- 13 мая 2019
-
23:50
-
23:40
-
23:21
-
23:00
-
22:46
-
22:41
-
22:28
-
22:09
-
21:55
-
21:32
-
21:20
-
21:18
-
21:15
-
21:10
-
21:06
-
21:02
-
20:59
-
20:54