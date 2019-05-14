НХЛ назвала трёх главных звезд игрового дня

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно два матча второго раунда Кубка Стэнли. Официальный сайт лиги назвал трёх лучших хоккеистов дня. Российские игроки не попали в тройку.

Главной звездой дня был признан защитник «Сент-Луис Блюз» Роберт Бортуццо, забросивший победную шайбу в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (4:2, 1-1). 30-летний защитник забросил первую за карьеру шайбу в Кубке Стэнли. До этого матча Роберт имел в активе единственный гол в кубковой стадии. В 2007 году он отличился в составе «Китченер Рейнджерс» в плей-офф лиге Онтарио.

Второй звездой стал вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, который отразил 24 из 26 бросков.

Замкнул тройку лучших нападающий «Сан-Хосе» Логан Кутюр, оформивший дубль за 119 секунд.