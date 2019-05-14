Фокс: США приехали на ЧМ за золотом. У нас хорошие шансы

Защитник сборной США Адам Фокс дал комментарий после матча чемпионата мира с Финляндией (3:2 ОТ).



«Думаю, мы играли довольно хорошо. У финнов неплохая команда, они здорово стартовали, так что мы одержали большую победу. Мы начинаем сплачиваться как команда, в плане химии с каждым днём тоже по чуть-чуть прибавляем. Мы приехали сюда за золотом. Думаю, парни понимают, что у нас хорошие шансы», – цитирует Фокса официальный сайт Международной федерации хоккея.

30 апреля права на 21-летнего хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджер» выменял у «Каролины Харрикейнз». В активе защитника пока нет матчей в Национальной хоккейной лиге. Фокс провёл три сезона в студенческой лиге за Гарвардский университет. В нынешнем сезоне защитник в 33 матчах набрал 48 (9+39) очков.