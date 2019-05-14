Бергстрём: у меня был плохой сезон, но я всё ещё могу играть в КХЛ

Экс-форвард «Трактора» Александер Бергстрём заявил, что вариант с продолжением карьеры в КХЛ будет приоритетным для него.

«Я хочу играть в КХЛ, но на данный момент нет никакой ясности в этом вопросе. Да, прошлый сезон получился плохим, но я чувствую, что способен играть в этой лиге. Не хочу упускать такую возможность. Посмотрим, что получится в переговорах по контракту», — цитирует Бергстрёма Hockey Sverige.

В минувшем сезоне 33-летний нападающий защищал цвета челябинского «Трактора». В 41 матче регулярного чемпионата КХЛ Александер забросил четыре шайбы и сделал 12 результативных передача. В четырёх играх плей-офф на счету Бергстрёма 1 (0+1) очко. 1 мая руководство «Трактора» объявило об уходе из команды 14 хоккеистов, в числе которых оказался Бергстрём.