Давыдов: Овечкин — это машина, которая обязательно поедет в плей-офф

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира в Словакии.
«Пока не торопился бы с оценками. Да, промежуточный результат есть, но доминирования «Красной машины» ещё не вижу. Ни в коем случае нельзя сбавлять темп, потенциал у этой команды очень высокий, но он ещё не раскрыт и процентов на 70. Овечкин — самый большой резерв.
Саша Овечкин — это машина, которая обязательно поедет в плей-офф. Нужно только, чтобы немного разогнался и Кузнецов, он пока не в идеальных кондициях. Вообще, эмоционально игроки «Вашингтона» ещё не созрели. Прошлый сезон у них получился тяжелейшим, после победы в Кубке Стэнли был совсем небольшой отпуск. И тут — обидное поражение от «Каролины» в серии, которую «Вашингтон» обязан был брать. Поэтому перезарядка того же Саши Овечкина вполне объяснима», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.
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