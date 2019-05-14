Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Давыдов: Овечкин — это машина, которая обязательно поедет в плей-офф

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Давыдов: Овечкин — это машина, которая обязательно поедет в плей-офф
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира в Словакии.

«Пока не торопился бы с оценками. Да, промежуточный результат есть, но доминирования «Красной машины» ещё не вижу. Ни в коем случае нельзя сбавлять темп, потенциал у этой команды очень высокий, но он ещё не раскрыт и процентов на 70. Овечкин — самый большой резерв.

Саша Овечкин — это машина, которая обязательно поедет в плей-офф. Нужно только, чтобы немного разогнался и Кузнецов, он пока не в идеальных кондициях. Вообще, эмоционально игроки «Вашингтона» ещё не созрели. Прошлый сезон у них получился тяжелейшим, после победы в Кубке Стэнли был совсем небольшой отпуск. И тут — обидное поражение от «Каролины» в серии, которую «Вашингтон» обязан был брать. Поэтому перезарядка того же Саши Овечкина вполне объяснима», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

Кузнецов: мы с Овечкиным не набираем очков? Я никогда за своё очко не переживаю
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент