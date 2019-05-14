Фолк: Худобин — отличный малый. Рад видеть, что он по-прежнему хорош в НХЛ

Защитник «Каролины Харрикейнз» Джастин Фолк поделился воспоминаниями от игры в «ураганах» с российском голкипером Антоном Худобиным.
«Он отличный малый, весёлый парень, и мне очень нравилось быть рядом с ним. Я рад видеть, что он по-прежнему в лиге и играет хорошо. У него была пара сложных сезонов здесь, потому что дела у команды шли неважно. Когда такое происходит, это означает обмены. И он оказался одним из таких игроков, которого отправили в другое место.
Он до этого никогда не играл в НХЛ в команде, где были другие русские. Сёмин был первым. Но языковой барьер для Худобина никогда не был проблемой, он хорошо говорит по-английски. Немного коверкает, но так с каждым иностранцем. Нет, он был в полном порядке», — цитирует Фолка официальный сайт НХЛ.
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