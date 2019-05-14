Данё — о поведении словацких болельщиков: такому не место в спорте

Нападающий сборной Словакии Марко Данё прокомментировал поведение словацких болельщиков после матча с командой Канады (5:6) на ЧМ-2019.

Сборная «кленового листа» вырвала победу за 1,8 секунды до конца матча. Сразу после гола Марка Стоуна на лёд с трибун полетели посторонние предметы. Эпизодом ранее арбитры в очень спорной ситуации не зафиксировали нарушения правил в исполнении Кайла Турриса. Ранее арбитры отменили гол Томаша Татара при счёте 4:4.

«Я не виню их, но такого быть не должно. Мы благодарны болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всей игры, но такому не место в спорте. Когда бросают предметы на лёд, игроки могут получить травму. А если промахнёшься, то можно поранить людей на трибунах», — сказал Данё.

Словакия — Канада: судьи не засчитали гол словаков при счёте 4:4