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Данё — о поведении словацких болельщиков: такому не место в спорте

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Данё — о поведении словацких болельщиков: такому не место в спорте
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Словакии Марко Данё прокомментировал поведение словацких болельщиков после матча с командой Канады (5:6) на ЧМ-2019.

Сборная «кленового листа» вырвала победу за 1,8 секунды до конца матча. Сразу после гола Марка Стоуна на лёд с трибун полетели посторонние предметы. Эпизодом ранее арбитры в очень спорной ситуации не зафиксировали нарушения правил в исполнении Кайла Турриса. Ранее арбитры отменили гол Томаша Татара при счёте 4:4.

«Я не виню их, но такого быть не должно. Мы благодарны болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всей игры, но такому не место в спорте. Когда бросают предметы на лёд, игроки могут получить травму. А если промахнёшься, то можно поранить людей на трибунах», — сказал Данё.

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Словаки не приняли поражение своей команды. Закидали лёд мусором и проводили канадцев со льда как врагов.
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