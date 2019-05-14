Игрок сборной Словакии: людям на трибунах нельзя вести себя как обезьяны

Защитник сборной Словакии Мартин Фехервары прокомментировал поведение словацких болельщиков после матча с командой Канады (5:6) на ЧМ-2019.
Сборная «кленового листа» вырвала победу за 1,8 секунды до конца матча. Сразу после гола Марка Стоуна на лёд с трибун полетели посторонние предметы. Эпизодом ранее арбитры в очень спорной ситуации не зафиксировали нарушения правил в исполнении Кайла Турриса. Ранее арбитры отменили гол Томаша Татара при счёте 4:4.
«Не объяснить, что я чувствую. Я ещё не испытывал такой ярости в хоккее. Во-первых, я выругался и сломал клюшку. Чувствовал сильную злость, а затем грусть, пропустить за полторы секунды до конца – это ужасно. Не знаю, что случилось в конце игры.
Не хочу винить арбитров, но мне не понравилась реакция трибун. Мы все чувствовали себя ужасно, но нельзя вести себя как обезьяны и кидаться бутылками. Мы должны принять поражение с высоко поднятой головой. Нельзя себя так вести! Возможно, нас ещё накажут за это, так быть не должно. Не знаю, честно ли выиграла Канада, но мы должны это принять», — сказал Фехервары.
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