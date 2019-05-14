Гендиректор «Динамо» Мн: Андриевский хорошо знает специфику белорусского хоккея

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал назначение Александра Андриевского на должность главного тренера.
«В последнее время многие представители белорусской тренерской школы смогли заявить о себе не только внутри страны, но и за её пределами, поэтому в выборе наставника мы ориентировались на отечественных специалистов. В нашем списке кандидатов значилось около 10 человек. Из свободных в настоящий момент белорусов наибольшим опытом работы в КХЛ обладает как раз Александр Леонидович.
Он дважды выводил в плей-офф «Адмирал», а в прошедшем сезоне существенно улучшил игру «Сибири», которая, несмотря на провальный старт, реально боролась за попадание в восьмёрку. К тому же Андриевский как некогда лидер белорусской сборной и уже состоявшийся тренер хорошо знает специфику нашего хоккея. С ним клуб связывает надежды на качественный прогресс в игре и, конечно же, выход в плей-офф», — цитирует Баскова официальный сайт клуба.
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