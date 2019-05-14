В Беларуси утверждена стратегия развития минского «Динамо» до 2021 года

Сегодня, 14 мая, на заседании исполкома Национального олимпийского комитета была утверждена стратегия развития ХК «Динамо-Минск» на ближайшие сезоны, которые предваряют домашний чемпионат мира—2021, информирует официальный сайт клуба.
«В своей деятельности клуб продолжит решать две основные задачи — популяризация хоккея в стране и развитие белорусских игроков во второй по силе лиге мира. Для этого уже в нынешнем сезоне предпринимаются меры по сохранению в составе ведущих белорусских хоккеистов, интерес к которым проявляет ряд клубов КХЛ. Также перед тренерским штабом будет поставлена задача развития молодых перспективных игроков и их постепенный ввод в основную команду.
Кроме того планируется укрепить ряды семью легионерами (одним вратарём и шестью полевыми хоккеистами). Клуб рассчитывает пригласить опытных иностранцев, уже успевших зарекомендовать себя в ведущих лигах мира. На них будет возложена роль лидеров, которые должны вносить решающий вклад в результат команды. Данная стратегия предусматривает решение серьёзных турнирных задач, главная из которых — борьба за попадание в плей-офф», — сказано в официальном заявлении.
- 14 мая 2019
-
13:00
-
12:40
-
12:36
-
12:31
-
12:17
-
12:11
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:43
-
11:25
-
11:05
-
10:48
-
10:20
-
10:05
-
10:00
-
09:31
-
09:20
-
09:05
-
07:00
-
06:34
-
05:42
-
04:54
-
04:35
-
03:52
-
02:59
-
02:24
-
01:00
-
00:53
-
00:45
-
00:42
-
00:04
- 13 мая 2019
-
23:50
-
23:40
-
23:21