В Беларуси утверждена стратегия развития минского «Динамо» до 2021 года

Сегодня, 14 мая, на заседании исполкома Национального олимпийского комитета была утверждена стратегия развития ХК «Динамо-Минск» на ближайшие сезоны, которые предваряют домашний чемпионат мира—2021, информирует официальный сайт клуба.

«В своей деятельности клуб продолжит решать две основные задачи — популяризация хоккея в стране и развитие белорусских игроков во второй по силе лиге мира. Для этого уже в нынешнем сезоне предпринимаются меры по сохранению в составе ведущих белорусских хоккеистов, интерес к которым проявляет ряд клубов КХЛ. Также перед тренерским штабом будет поставлена задача развития молодых перспективных игроков и их постепенный ввод в основную команду.

Кроме того планируется укрепить ряды семью легионерами (одним вратарём и шестью полевыми хоккеистами). Клуб рассчитывает пригласить опытных иностранцев, уже успевших зарекомендовать себя в ведущих лигах мира. На них будет возложена роль лидеров, которые должны вносить решающий вклад в результат команды. Данная стратегия предусматривает решение серьёзных турнирных задач, главная из которых — борьба за попадание в плей-офф», — сказано в официальном заявлении.